شاهد: فيضانات عنيفة تضرب شمال إيطاليا

أنقذت أجهزة الدفاع المدني بعض السكان من مياه الفيضانات كما أجبرت آخرين على إخلاء منازلهم بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في شمال إيطاليا.

وتعرضت المنطقة لعواصف شديدة بعد أسابيع من الحرارة الشديدة، ما أدى إلى فيضان ضفاف الأنهار الموحلة. وشوهد رجال الإطفاء في جنوة وهم ينقذون السائقين من سياراتهم في الأنفاق التي غمرتها المياه.

وقالت الطواقم الليلية إنه تم تنفيذ أكثر من 60 تدخلاً لإنقاذ الأشخاص الذين يواجهون صعوبات، ولمواجهة الأضرار الناجمة عن المياه، ولتأمين أو إزالة الأشجار المتساقطة في المدينة.

وفي منطقة لومباردي، أجبر فيضان نهر سوندريو العديد من العائلات على مغادرة منازلهم.

وبحسب توقعات الطقس لسلاح الجو الإيطالي، من المتوقع أن تستمر الأمطار والعواصف الرعدية، مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف برد ونشاط كهربائي متكرر وهبوب رياح قوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس السيء حتى يوم الأحد، مع هطول أمطار أعلى من المعتاد ودرجات حرارة أقل من المتوسط في الشمال وجزء كبير من وسط إيطاليا.