شاهد: حرب لا تسيل فيها الدماء... مهرجان لا توماتينا في إسبانيا

في آخر يوم أربعاء من شهر آب/ أوغسطس لكل عام، تقيم مدينة بونيول في شرق إسبانيا مهرجان الطماطم (لا توماتينا) والذي يقوم فيه الآلاف الزوار بقذف الطماطم على بعضهم البعض. ويأتي سنويا آلاف السياح من بلدان بعيدة كالهند والولايات المتحدة للمشاركة في هذه "الحرب"، التي لا تسيل فيها الدماء، بل عصير الطماطم المهروسة. بدأت الاحتفالات بهذا المهرجان عقب شجار وقع عام 1945 وانتهى بتراشق بالطماطم التي أُخذت من كشك لبيع الخضار. لكن المهرجان يتعرض منذ سنوات لحملة انتقادات متعلقة بهدر الغذاء.

في آخر يوم أربعاء من شهر آب/ أوغسطس لكل عام، تقيم مدينة بونيول في شرق إسبانيا مهرجان الطماطم (لا توماتينا) والذي يقوم فيه الآلاف الزوار بقذف الطماطم على بعضهم البعض. ويأتي سنويا آلاف السياح من بلدان بعيدة كالهند والولايات المتحدة للمشاركة في هذه "الحرب"، التي لا تسيل فيها الدماء، بل عصير الطماطم المهروسة. بدأت الاحتفالات بهذا المهرجان عقب شجار وقع عام 1945 وانتهى بتراشق بالطماطم التي أُخذت من كشك لبيع الخضار. لكن المهرجان يتعرض منذ سنوات لحملة انتقادات متعلقة بهدر الغذاء.