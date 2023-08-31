قضى 12 طفلا في حريق قوي حصد أرواح 74 شخصا على الأقل بعدما اندلع في مبنى في وسط جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا الاقتصادية ليل الأربعاء الخميس بحسب حصيلة جديدة صادرة عن السلطات.

وقال ثيمباليتو مبالازا رئيس أجهزة الطب الشرعي في إقليم غاوتنغ الذي يضم جوهانسبورع والعاصمة بريتوريا خلال مؤتمر صحافي "أحصينا 12 طفلا بين 74 جثة عثر عليها".

وعثر الأطباء الشرعيون على جثث 24 امرأة و40 رجلا. وأوضح مبالازا "لم يحدد جنس عشر جثث أخرى لأن درجة تفحمها لا تسمح بذلك". وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 73 شخصا. وسبق أن عثر على جثة طفل يبلغ الثانية. ونقل نحو ستين مصابا إلى مستشفيات المنطقة.

ووصف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا الحريق بأنه "مأساة كبيرة"، إذ صنف الحريق من بين حرائق المباني الأكثر فتكًا في السنوات العشرين الأخيرة في العالم كون عدد ضحاياه تجاوز عدد القتلى في حريق برج غرينفيل (72 قتيلًا) المؤلف من 24 طابقًا والذي وقع في حزيران/يونيو 2017 في لندن.

وكان وسط جوهانسبورغ مزدهرا في السابق ويضم حيّ الأعمال في زمن الفصل العنصري لكنه مهمل الآن ويضم أبنية مهجورة لا يصلها التيار الكهربائي.