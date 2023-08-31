شاهد: نجوم تلفزيون يتظاهرون في كاليفورنيا لتنشيط إضراب نقابة ممثلي الشاشة وكتاب هوليوود

دعا نجوم المسلسل التلفزيوني الأمريكي "الانحراف" (Breaking Bad) تحالف منتجي الرسوم المتحركة والتلفزيون (AMPTP) للعودة إلى المفاوضات، مع ممثلي التلفزيون في كلوفر سيتي في كاليفورنيا. وجاءت دعوة نجوم التمثيل للنقابة المهنية (AMPTP) خلال اعتصام أمام استوديوهات سوني. وكانت نقابة ممثلي الشاشة "الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون" (SAG-AFTRA) انضمت لإضراب كتاب هوليود منذ شهر. وتسعى النقابتان إلى معالجة المشاكل الناجمة عن البث التدفقي (مثل نتفليكس)، والتي غيرت مظاهر الإنتاج ومستويات الأجور في هذه الصناعة، حيث أن بعض المسلسلات بقيت تحظى بشعبية واسعة وبتقييم عال، لكن، دون أن ينعكس ذلك على رواتب الممثلين وأطراف آخرين، أصبحوا يطالبون اليوم بالتعويض.

دعا نجوم المسلسل التلفزيوني الأمريكي "الانحراف" (Breaking Bad) تحالف منتجي الرسوم المتحركة والتلفزيون (AMPTP) للعودة إلى المفاوضات، مع ممثلي التلفزيون في كلوفر سيتي في كاليفورنيا. وجاءت دعوة نجوم التمثيل للنقابة المهنية (AMPTP) خلال اعتصام أمام استوديوهات سوني. وكانت نقابة ممثلي الشاشة "الاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون" (SAG-AFTRA) انضمت لإضراب كتاب هوليود منذ شهر. وتسعى النقابتان إلى معالجة المشاكل الناجمة عن البث التدفقي (مثل نتفليكس)، والتي غيرت مظاهر الإنتاج ومستويات الأجور في هذه الصناعة، حيث أن بعض المسلسلات بقيت تحظى بشعبية واسعة وبتقييم عال، لكن، دون أن ينعكس ذلك على رواتب الممثلين وأطراف آخرين، أصبحوا يطالبون اليوم بالتعويض.