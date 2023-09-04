شاهد: الإسرائيليون في قبرص يستقبلون نتنياهو بهتافات وشعارات مناهضة لحكومته

ومنذ أن كشفت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة عن مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي، انضم عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى المظاهرات الأسبوعية المناهضة لتقليص سلطات المحكمة العليا في البلاد، وذلك في أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.

ومنذ أن كشفت حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة عن مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي، انضم عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى المظاهرات الأسبوعية المناهضة لتقليص سلطات المحكمة العليا في البلاد، وذلك في أكبر حركة احتجاجية في تاريخ إسرائيل.