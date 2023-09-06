شاهد: فيضانات جارفة في تركيا تخلّف ستة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى

وذكرت تقارير صحافية أنّ العاصفة الليلية غمرت جزئياً محطّة مترو في اسطنبول واضطر رجال الإنقاذ إلى إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة البلدية. وتأتي هذه الأمطار بعد صيف جاف للغاية شهد انخفاضاً في مخزون المياه في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.

وذكرت تقارير صحافية أنّ العاصفة الليلية غمرت جزئياً محطّة مترو في اسطنبول واضطر رجال الإنقاذ إلى إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة البلدية. وتأتي هذه الأمطار بعد صيف جاف للغاية شهد انخفاضاً في مخزون المياه في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، إلى أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.