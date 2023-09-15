شاهد: مسيرة لآلاف النساء من السكان الأصليين دفاعاً عن أراضيهم في البرازيل

شاركت آلاف النساء من السكان الأصليين من جميع أنحاء البرازيل، في مسيرة سلمية في العاصمة برازيليا للاحتجاج على ما يسمى "حجة الإطار الزمني"، وهي قضية تتعلق بأراضي السكان الأصليين في منطقة الأمازون تنظر فيها المحكمة العليا.

وارتدت المتظاهرات أغطية الرأس التقليدية المصنوعة من الريش، وطالبن بوقف قطع الأشجار غير القانوني والتعدين وتربية الماشية في الغابات المطيرة الشاسعة. وتدرس المحكمة هذه المطالب، والتي تنص على أنه لا ينبغي أن يكون للسكان الأصليين الحق في الأراضي التي لم يكونوا موجودين فيها في العام 1988، عندما تم التصديق على الدستور الحالي.