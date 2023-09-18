شاهد: نشطاء المناخ يلصقون أيديهم بشارع في برلين

ألصق أعضاء مجموعة "الجيل الأخير" [The Last Generation] أنفسهم بالطريق، ما تسبب في ازدحام مروري، دفع بالشرطة إلى التدخل.

وتريد المجموعة لفت الانتباه إلى خطر الاحتباس الحراري وحاجة الحكومات إلى تكثيف الإجراءات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.