شاهد: نشطاء المناخ يلصقون أيديهم بشارع في برلين

ألصق أعضاء مجموعة "الجيل الأخير" [The Last Generation] أنفسهم بالطريق، ما تسبب في ازدحام مروري، دفع بالشرطة إلى التدخل.
وتريد المجموعة لفت الانتباه إلى خطر الاحتباس الحراري وحاجة الحكومات إلى تكثيف الإجراءات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ألصق أعضاء مجموعة "الجيل الأخير" [The Last Generation] أنفسهم بالطريق، ما تسبب في ازدحام مروري، دفع بالشرطة إلى التدخل.
ألصق أعضاء مجموعة "الجيل الأخير" [The Last Generation] أنفسهم بالطريق، ما تسبب في ازدحام مروري، دفع بالشرطة إلى التدخل.
وتريد المجموعة لفت الانتباه إلى خطر الاحتباس الحراري وحاجة الحكومات إلى تكثيف الإجراءات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.