ضباط الشرطة يحملون ناشطة مناخية بعد أن أزالوا يدها الملتصقة من الطريق، خلال احتجاج مناخي في برلين، ألمانيا، الاثنين 18 سبتمبر 2023.
no comment

شاهد: نشطاء المناخ يلصقون أيديهم بشارع في برلين

ألصق أعضاء مجموعة "الجيل الأخير" [The Last Generation] أنفسهم بالطريق، ما تسبب في ازدحام مروري، دفع بالشرطة إلى التدخل. 

ألصق أعضاء مجموعة "الجيل الأخير" [The Last Generation] أنفسهم بالطريق، ما تسبب في ازدحام مروري، دفع بالشرطة إلى التدخل. 

وتريد المجموعة لفت الانتباه إلى خطر الاحتباس الحراري وحاجة الحكومات إلى تكثيف الإجراءات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات