شاهد: اليهود المتشددون ينتقون الدجاج لطقوس كاباروت عشية يوم الغفران

عشية الاحتفال بيوم الغفران، مضى اليهود المتشددون (الأرثودوكس) في القدس في اختيار الدجاج، لاستعماله في طقوس كاباروت. ويعتقد اليهود المتدينون أن هذه الطقوس تمكن من نقل خطايا العام الماضي لإنسان ما إلى الدجاج، يتخلص منها، ثم يتبرع بالمال إلى جمعيات خيرية، عسى أن يكفر ذلك عن ذنوبه. وتجرى الطقوس قبل يوم الغفران الذي سيبدأ عند غروب شمس يوم الأحد. ويمثل اليهود المتطرفون المعروفون باسم الحريديم نسبة 13% من الإسرائيليينيبلغ نموهم السنوي 4%.

عشية الاحتفال بيوم الغفران، مضى اليهود المتشددون (الأرثودوكس) في القدس في اختيار الدجاج، لاستعماله في طقوس كاباروت. ويعتقد اليهود المتدينون أن هذه الطقوس تمكن من نقل خطايا العام الماضي لإنسان ما إلى الدجاج، يتخلص منها، ثم يتبرع بالمال إلى جمعيات خيرية، عسى أن يكفر ذلك عن ذنوبه. وتجرى الطقوس قبل يوم الغفران الذي سيبدأ عند غروب شمس يوم الأحد. ويمثل اليهود المتطرفون المعروفون باسم الحريديم نسبة 13% من الإسرائيليينيبلغ نموهم السنوي 4%.