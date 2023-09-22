فيديو: ناشطون فلبينيون يتجمعون لإحياء ذكرى فرض الأحكام العرفية

تظاهر مئات الناشطين في العاصمة الفلبينية مانيلا بمناسبة الذكرى الـ51 لفرض الأحكام العرفية، مطالبين بالإفراج عن ضحايا الاختفاء القسري وإلغاء قوة العمل المناهضة للشيوعية، التي شكلها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، المتهمة باستهداف منتقدي الحكومة.

تظاهر مئات الناشطين في العاصمة الفلبينية مانيلا بمناسبة الذكرى الـ51 لفرض الأحكام العرفية، مطالبين بالإفراج عن ضحايا الاختفاء القسري وإلغاء قوة العمل المناهضة للشيوعية، التي شكلها الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، المتهمة باستهداف منتقدي الحكومة.