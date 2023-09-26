شاهد: الأمطار الغزيرة تُغرق شوارع كيب تاون في جنوب أفريقيا

ولا تزال قرية سير لوريس باس مغمورة بالمياه حيث يواجه السكان أياماً صعبة مع عدم وجود مكان يذهبون إليه بعد أن جرفت منازلهم. وتقول دوروثي آدامز، وهي من سكان المنطقة : "مجرد رؤية هذا المشهد يصيبني بالغثيان، إنه وضع سيء للغاية".

ولا تزال قرية سير لوريس باس مغمورة بالمياه حيث يواجه السكان أياماً صعبة مع عدم وجود مكان يذهبون إليه بعد أن جرفت منازلهم. وتقول دوروثي آدامز، وهي من سكان المنطقة : "مجرد رؤية هذا المشهد يصيبني بالغثيان، إنه وضع سيء للغاية".