شاهد: سباق السيارات القديمة على شاطئ النورماندي بفرنسا ومهرجان حصاد الخضار السنوي في لندن

جاء عشرات الآلاف من محبي السيارات القديمة السبت 23 أيلول/ سبتمبر 2023، إلى شاطئ أويسترهام، في منطقة نورماندي الفرنسية، لمشاهدة سباق 80 مركبة تم تصنيعها قبل عام 1947. قول مارك فيليكس، منظم السباق:" سنوياً، يشارك في هذا الحدث 15 دولة من أوروبا والولايات المتحدة وكندا وبقية أنحاء العالم. الأمر يتعلق بمسابقة بين سيارتين، أو دراجتين ناريتين. الهدف هو المتعة وليس المنافسة".

ويجتمع الملوك والملكات والأمراء والأميرات في وسط لندن لحضور مهرجان حصاد الخضار السنوي.

يقومون بتزيين ملابسهم بأزرار من عرق اللؤلؤ، في تقليد للطبقة العاملة أسسه كنّاس شوارع يُدعى هنري كروفت في القرن التاسع عشر، ويمكن أن يستغرق إكمال الزي ما يصل إلى عامين، حيث يصل وزن بعض الملابس إلى ما يقرب من 12 كيلوغراماً.

يقام مهرجان الحصاد في آخر يوم الأحد من شهر أيلول/ سبتمبر، حيث يجتمع الملوك والملكات من جميع أنحاء لندن في غيلدهول كورت لترديد الأغاني التقليدية والرقص والاحتفال، ويتوجهون من بعد، إلى كنيسة سانت ماري لو بو لتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية. وحضور خدمة الكنيسة الخاصة.