شاهد: غضب وإطارات مشتعلة في قطاع غزة احتجاجا على إغلاق إسرائيل معبر إيريز

وتشهد غزة احتجاجات يومية منذ أن أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر إيريز، البوابة الوحيدة للفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل عبر الساحل. فمنذ عامين، يتوجه الآلاف من قطاع غزة للعمل في الضفة الغربية وإسرائيل بناء على تصاريح تقدمها الدولة العبرية تتيح لهم المرور عبر معبر بيت حانون "إيرز"، للوصول إلى أماكن عملهم، في ظروف اقتصادية صعبة يمر بها القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.

وتشهد غزة احتجاجات يومية منذ أن أغلقت السلطات الإسرائيلية معبر إيريز، البوابة الوحيدة للفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل عبر الساحل. فمنذ عامين، يتوجه الآلاف من قطاع غزة للعمل في الضفة الغربية وإسرائيل بناء على تصاريح تقدمها الدولة العبرية تتيح لهم المرور عبر معبر بيت حانون "إيرز"، للوصول إلى أماكن عملهم، في ظروف اقتصادية صعبة يمر بها القطاع المحاصر منذ 17 عاماً.