شاهد: المركبة الفضائية الروسيّة "سويوز MS-23" في رحلتها نحو الأرض

وكان رائد الفضاء الأميركي، روبيو، الذي حطم رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية أمريكية، إلى جانب رائدي الفضاء الروسيين قد بدأوا رحلة العودة إلى كوكب الأرض، وذلك بعد تأخر عودتهم ستة أشهر وقضائهم أكثر من عام في الفضاء. وكان متوقعا أن تهبط الكبسولة سويوز في منطقة نائية في كازاخستان جنوب شرق بلدة جيزكازجان.

وكان رائد الفضاء الأميركي، روبيو، الذي حطم رقماً قياسياً جديداً لأطول رحلة فضائية أمريكية، إلى جانب رائدي الفضاء الروسيين قد بدأوا رحلة العودة إلى كوكب الأرض، وذلك بعد تأخر عودتهم ستة أشهر وقضائهم أكثر من عام في الفضاء. وكان متوقعا أن تهبط الكبسولة سويوز في منطقة نائية في كازاخستان جنوب شرق بلدة جيزكازجان.