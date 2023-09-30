في مرسيليا: معرض لسيارات رونو المليئة بذكريات المهاجرين من شمال أفريقيا

افتتح في متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مدينة مرسيليا الفرنسية (MUCEM) معرض لسيارات رونو 12 و رونو 504 التي كان يستخدمها المهاجرون من الدول المغاربية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي للعودة إلى أوطانهم أثناء العطلة. ويقول محمد الخطيب، الفنان القائم على هذا المعرض، إن هذه السيارات تضم الكثير من ذكريات الطفولة، وإنها تسرد قصصا. ويتابع: "بمجرد أن تضع سيارة مثلها في متحف، يأتي الناس إليك ويحكون لك قصصهم. إنها فعلا سيارات القصص."

افتتح في متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مدينة مرسيليا الفرنسية (MUCEM) معرض لسيارات رونو 12 و رونو 504 التي كان يستخدمها المهاجرون من الدول المغاربية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي للعودة إلى أوطانهم أثناء العطلة. ويقول محمد الخطيب، الفنان القائم على هذا المعرض، إن هذه السيارات تضم الكثير من ذكريات الطفولة، وإنها تسرد قصصا. ويتابع: "بمجرد أن تضع سيارة مثلها في متحف، يأتي الناس إليك ويحكون لك قصصهم. إنها فعلا سيارات القصص."