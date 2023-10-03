شاهد: أمريكية أكبر شخص سنا على الإطلاق يقفز بالمظلة... فكم عمرها؟

تسعى دوروثي هوفنر، التي تبلغ من العمر 104 أعوام والتي تنحدر من شيكاغو للحصول على لقب أكبر شخص سنًّا على الإطلاق يقفز بالمظلة بعد نجاحها بقفزة ترادفية من ارتفاع 13500 قدم في شمال إلينوي.

وأكدت دوروثي هوفنر بكل ابتهاج أمام حشد من المشجعين الذين تجمعوا أمامها بعد لحظات من نزولها على الأرض أن "العمر مجرد رقم". ونجحت هوفنر في القفز حيث كانت مربوطة بمدرب معتمد.

وسُجّل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأكبر شخص يقفز بالمظلة في مايو-أيار لعام 2022 من قبل السويدية لينيا إنجيغارد لارسون، البالغة 103 أعوام، وحسب التقارير فإن قفزة هوفنر ستدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

.