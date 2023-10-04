شاهد: الاحتفال بالمهرجان الشعبي لرقصة الركائز في مدينة أنغويانو الإسبانية

تُمارس هذه الرقصة على ركائز متينة في قرية أنغويانو منذ القرن السابع عشر. يبدأ العرض بقداس لإحياء ذكرى السيدة العذراء المجدلية. ثم يندفع ثمانية شباب مزودين بركائز ارتفاعها 50 سم ويرتدون تنانير واسعة إلى أسفل منحدر مرصوف . ويتعين على الراقصين نزول بعض الدرجات وعبور الشارع الضيق" شارع منحدر الراقصين" (Cuesta de los Danzadores)، وهو شارع شديد الانحدار وخطير. وعلى إيقاع الموسيقى وصوت الصنجات، يصلون إلى الساحة، حيث يتم الترحيب بهم من قبل الجمهور، الذي يكون بمثابة سند لهم ويمنعهم من السقوط المحتمل. ولتجنب سقوط الركائز، يستخدم هؤلاء الشباب التنورة التي تعمل بمثابة الجرس مما يسمح لهم بالبقاء ثابتين وعدم فقدان توازنهم.

تُمارس هذه الرقصة على ركائز متينة في قرية أنغويانو منذ القرن السابع عشر. يبدأ العرض بقداس لإحياء ذكرى السيدة العذراء المجدلية. ثم يندفع ثمانية شباب مزودين بركائز ارتفاعها 50 سم ويرتدون تنانير واسعة إلى أسفل منحدر مرصوف . ويتعين على الراقصين نزول بعض الدرجات وعبور الشارع الضيق" شارع منحدر الراقصين" (Cuesta de los Danzadores)، وهو شارع شديد الانحدار وخطير. وعلى إيقاع الموسيقى وصوت الصنجات، يصلون إلى الساحة، حيث يتم الترحيب بهم من قبل الجمهور، الذي يكون بمثابة سند لهم ويمنعهم من السقوط المحتمل. ولتجنب سقوط الركائز، يستخدم هؤلاء الشباب التنورة التي تعمل بمثابة الجرس مما يسمح لهم بالبقاء ثابتين وعدم فقدان توازنهم.