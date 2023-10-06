المهاجرون غقب وصولهم إلى تينيريفي
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شاهد: السلطات الإسبانية تنقل حوالي 500 مهاجر إلى تينيريفي بعد وصولهم إلى جزر الكناري

قامت قوات الأمن  الإسبانية بنقل 496 مهاجراً غير نظامي من بين 1200 وصلوا إلى جزيرة إل هييرو بجزر الكناري.

قامت قوات الأمن  الإسبانية بنقل 496 مهاجراً غير نظامي من بين 1200 وصلوا إلى جزيرة إل هييرو بجزر الكناري.

ووصل ما لا يقل عن 3329 مهاجراً غير شرعي على متن 40 قارباً وأغلبهم من الأفارقة إلى جزيرة إل هييرو منذ بداية العام حتى الآن.

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