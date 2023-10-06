قامت قوات الأمن الإسبانية بنقل 496 مهاجراً غير نظامي من بين 1200 وصلوا إلى جزيرة إل هييرو بجزر الكناري.

ووصل ما لا يقل عن 3329 مهاجراً غير شرعي على متن 40 قارباً وأغلبهم من الأفارقة إلى جزيرة إل هييرو منذ بداية العام حتى الآن.