شاهد: سكان غزة ينتشلون القتلى والجرحى من تحت أنقاض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي

واصلت إسرائيل القصف المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بالطائرات والمدفعية، ويقوم رجال الإنقاذ وسكان القطاع بمحاولة انتشال الجثث وإنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض. قال أطباء في مستشفى الشفاء في القطاع، إن الأوضاع سيئة جدا وهناك نقص كبير في الأدوية والمعدات الطبية.

واصلت إسرائيل القصف المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة بالطائرات والمدفعية، ويقوم رجال الإنقاذ وسكان القطاع بمحاولة انتشال الجثث وإنقاذ الجرحى من تحت الأنقاض.

قال أطباء في مستشفى الشفاء في القطاع، إن الأوضاع سيئة جدا وهناك نقص كبير في الأدوية والمعدات الطبية.