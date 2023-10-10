شاهد: الوقوف دقيقة صمت في مجلس حقوق الإنسان على أرواح من قتلوا في الهجوم المباغت لحماس على إسرائيل

قررت عدة منظمات ومؤسسات الوقوف دقيقة صمت على أرواح الذين لقوا حتفهم في الهجمات التي شنتها حركة حماس على إسرائيل. ودعا سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من مندوبي الدول الأعضاء المشاركة في الوقفة.

كما قام عمال بورصة نيويورك بذات الخطوة، التي أتت بعد يومين من هجوم حماس على إسرائيل.