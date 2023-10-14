شاهد: قصف إسرائيلي مكثف على رفح جنوبي قطاع عزة والبحث جار عن ناجين تحت الأنقاض

شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثقة على عدة منازل في بيت حانون ورفح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالإضافة إلى أضرار جسيمة في البنى التحيتة. ومع دخول عملية "طوفان الأقصى"، لتي أطلقتها كتائب القسام وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي، يومها السابع، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون) إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة. في حين خلفت هذه الغارات أكثر من 1500 قتيلاً و6612 مصاباً فلسطينياً حتى الحظة.

شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية مكثقة على عدة منازل في بيت حانون ورفح، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بالإضافة إلى أضرار جسيمة في البنى التحيتة. ومع دخول عملية "طوفان الأقصى"، لتي أطلقتها كتائب القسام وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي، يومها السابع، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون) إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة. في حين خلفت هذه الغارات أكثر من 1500 قتيلاً و6612 مصاباً فلسطينياً حتى الحظة.