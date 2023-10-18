مطبخ في العراء.. جمعيات تقدم الطعام لعائلات غزة النازحة

تقدم جمعية خيرية اسمها "تكية الخير" في مدينة خان يونس في قطاع غزة وجبات الطعام للعائلات التي نزحت بسبب الغارات والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وتعدّ الجمعية الطعام وتوزع الوجبات على العائلات النازحة، علما أنه منذ اندلاع التصعيد الأخير نزح مليون شخص داخل القطاع. تعتمد الجمعية في عملها على التبرعات التي تتلقاها من أشخاص ومؤسسات داخل غزة وخارجها.

وفي هذا السياق، دق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الثلاثاء ناقوس الخطر، محذرا من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.