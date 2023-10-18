أظهرت صور فلسطينيين في غزة وهم يبحثون عن أشلاء ضحايا الانفجار الذي أودى بحياة المئات في المستشفى الأهلي في القطاع. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الانفجار نجم عن أحدث موجة من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وحسب السلطات الصحية، فقد تسبب الإنفجار الذي استهدف المستشفى في مقتل ما بين 200 إلى 300 شخص.