شاهد: رئيسا وزراء السويد وبلجيكا يشاركان في تأبين ضحايا إطلاق النار في بروكسل

شارك رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو ونظيره السويدي أولف كريسترسن في تأبين ضحيتين سويديين قُتلا يوم الإثنين، عندما اطلق عليهما مهاجم النار وأصاب آخر بجروح في بروكسل. وكان الأشخاص المستهدفون من مشجعي كرة القدم، إذ تزامن وجودهم في بروكسل مع إجراء مباراة لكرة القدم بين بلجيكا والسويد ضمن تصفيات بطولة أوروبا. ووقف دي كرو وكريسترسن دقيقة صمت، ثم وضعا الورود في مكان سقوط الضحيتين. وقالت السلطات البلجيكية إنها قتلت المهاجم وهو تونسي الجنسية بعد ساعات قليلة من الاعتداء. وقالت السلطات إن المهاجم بث شريطا مصورا قبل تنفيذ الهجوم، قال فيه: "القرآن خط أحمر وإنه مستعد للتضحية بحياته من أجله".

شارك رئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو ونظيره السويدي أولف كريسترسن في تأبين ضحيتين سويديين قُتلا يوم الإثنين، عندما اطلق عليهما مهاجم النار وأصاب آخر بجروح في بروكسل. وكان الأشخاص المستهدفون من مشجعي كرة القدم، إذ تزامن وجودهم في بروكسل مع إجراء مباراة لكرة القدم بين بلجيكا والسويد ضمن تصفيات بطولة أوروبا. ووقف دي كرو وكريسترسن دقيقة صمت، ثم وضعا الورود في مكان سقوط الضحيتين. وقالت السلطات البلجيكية إنها قتلت المهاجم وهو تونسي الجنسية بعد ساعات قليلة من الاعتداء. وقالت السلطات إن المهاجم بث شريطا مصورا قبل تنفيذ الهجوم، قال فيه: "القرآن خط أحمر وإنه مستعد للتضحية بحياته من أجله".