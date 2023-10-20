شاهد: مئات من الناشطين اليهود يتظاهرون في الكابيتول للمطالبة بوقف إطلاق النار الإسرائيلي في غزة

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، كان هؤلاء أشخاصا من الديانة اليهودية الذين استجابوا لدعوة "الصوت اليهودي من أجل السلام" وهي منظمة مناهضة للصهيونية.

ومن بينهم، كان هناك العديد من الحاخامات الذين دعوا الرئيس جو بايدن حتى يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.