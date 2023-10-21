شاهد: الفلسطينيون يتفقدون الأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

تعرضت عدة أحياء في قطاع غزة إلى دمار كبير حيث أظهرت لقطات جوية حجم الدمار بالزهراء، جنوب مدينة غزة على إثر الغارات الجوية، التي نفذها طيران الجيش الإسرائيلي. ويعيش سكان القطاع على وقع الخوف حيث قال أحدهم: "لا يوجد مكان آمن هنا في غزة".

ويواصل الفلسطينيون تفتيش المبنى المدمر التابع لكنيسة القديس بورفيريوس للروم الأرثوذكس، أقدم كنيسة لا تزال تستخدم في غزة، والتي تعرضت لأضرار كبيرة جراء غارة إسرائيلية.

وفي الضفة الغربية المحتلة، تفقد فلسطينيون الأضرار التي حلّت بمخيم نور شمس في مدينة طولكرم حيث نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية أسفرت عن مقتل عدد من سكان المخيم.