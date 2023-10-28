شاهد: تظاهرة لعائلات الرهائن الإسرائيليين لدى حماس في تل أبيب

أبلغت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في غزة، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأييدهم لصفقة مبادلة تشمل كافة الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وفق إعلام عبري.

جاء ذلك في بيان لممثلي عائلات الأسرى نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بالتزامن مع تظاهر المئات في أنحاء إسرائيل، السبت، مطالبين بإعادة الأسرى المحتجزين لدى "حماس".

وطالب ممثلو عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بـ"التوصل إلى اتفاق الآن"، شريطة عدم تعريض أبنائهم "للخطر".

وقالوا في البيان: "أوضحنا لنتنياهو أنه من وجهة نظرنا، عليه أن يأخذ في الحسبان صفقة الإعادة الفورية للأسرى، مقابل الجميع (الأسرى الفلسطينيين مقابل جميع الأسرى الإسرائيليين)".