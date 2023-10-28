شاهد: ناشطون بيئيون يرشون الطلاء على مبنى متحف اللوفر في باريس

قام أعضاء في حركة "التجديد الأخير" (Dernière Rénovation) البيئية برش طلاء برتقالي اللون على مبنى متحف اللوفر، الجمعة، في العاصمة الفرنسية باريس قبل أن يتدخل حراس الأمن والشرطة.

ويتمثل هدف الحركة في المطالبة بأن تكون المباني في فرنسا أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.