مئات الإسرائيليين يتظاهرون في القدس مطالبين بإعادة أحبائهم المحتجزين لدى حماس

تظاهر الإثنين المئات من أهالي الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة حماس. وطالب المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان الإسرائيلي الكنيست في القدس الغربية بإعادة المحتجزين إلى أهاليهم سالمين، قائلين إن ذلك أهم التزام لنواب البرلمان. وتحتجز حركة حماس منذ هجومها غير المسبوق في السابع من تشرين الثاني / أكتوبر 240 إسرائيليا في قطاع غزة.

تظاهر الإثنين المئات من أهالي الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى حركة حماس. وطالب المحتجون الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان الإسرائيلي الكنيست في القدس الغربية بإعادة المحتجزين إلى أهاليهم سالمين، قائلين إن ذلك أهم التزام لنواب البرلمان. وتحتجز حركة حماس منذ هجومها غير المسبوق في السابع من تشرين الثاني / أكتوبر 240 إسرائيليا في قطاع غزة.