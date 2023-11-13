شاهد: برشلونة.. إضاءة أبراج كاتدرائية ساغرادا فاميليا الجديدة

زين عرض ضوئي احتفالي أحدث أبراج كنيسة ساغرادا فاميليا في برشلونة يوم الأحد مع اقتراب المعلم الشهير من الاكتمال بعد 141 عامًا من بدء أعمال البناء. وتم الانتهاء من البرجين الأخيرين من أبراج الإنجيليين الأربعة، بارتفاع 135 مترًا والمخصصين للقديسين متى ويوحنا، في سبتمبر مع إضافة تماثيل تمثل شخصيات نصفها بشر والنصف الآخر نسر.

زين عرض ضوئي احتفالي أحدث أبراج كنيسة ساغرادا فاميليا في برشلونة يوم الأحد مع اقتراب المعلم الشهير من الاكتمال بعد 141 عامًا من بدء أعمال البناء. وتم الانتهاء من البرجين الأخيرين من أبراج الإنجيليين الأربعة، بارتفاع 135 مترًا والمخصصين للقديسين متى ويوحنا، في سبتمبر مع إضافة تماثيل تمثل شخصيات نصفها بشر والنصف الآخر نسر.