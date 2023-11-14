شاهد: أرض العجائب المتجمدة في شمال شرق الصين

جلبت بداية فصل الشتاء أول موجة صقيع إلى مدينة تقع على ضفاف نهر في شمال شرقي الصين، مما حول المناظر الطبيعية إلى أرض خيالية من الجليد والثلوج. يشتهر نهر سونغهوا الذي يمر عبر مدينة جيلين في المقاطعة التي تحمل نفس الاسم بجماله الأخاذ. مع انخفاض درجات الحرارة واستقرار الضباب على الأشجار على طول ضفاف النهر، يتحدى السكان والسياح البرد للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة.

جلبت بداية فصل الشتاء أول موجة صقيع إلى مدينة تقع على ضفاف نهر في شمال شرقي الصين، مما حول المناظر الطبيعية إلى أرض خيالية من الجليد والثلوج. يشتهر نهر سونغهوا الذي يمر عبر مدينة جيلين في المقاطعة التي تحمل نفس الاسم بجماله الأخاذ. مع انخفاض درجات الحرارة واستقرار الضباب على الأشجار على طول ضفاف النهر، يتحدى السكان والسياح البرد للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة.