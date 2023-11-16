عراك بالأيدي بين معارضين ومؤيدين للحكومة الصينية في سان فرانسيسكو قبيل لقاء شي وبايدن

تظاهر مئات الأشخاص من جماعات معارضة للحكومة الصينية وأخرى داعمة لها في أحد شوارع مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، وذلك قبيل لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ يوم الأربعاء. واشتبك بعض من المعارضين لحكومة بكين مع مؤيدين لها بالأيدي، مما استدعى تدخل أفراد الشرطة للتفريق بينهم.

ومن المقرر بأن تنطلق أعمال الاجتماع المرتّب بعناية بين بايدن وشي على هامش قمّة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) في كاليفورنيا بمصافحة رسمية عند الساعة 10,45 (18,45 ت غ) تليها محادثات ثنائية خلف أبواب مغلقة تشمل غداء عمل.