كاتدرائية دورهام في إنجلترا تضاء ضمن مهرجان الأضواء في المدينة
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فيديو: فن ضوئي أخّاذ ينير عتمة مدينة دورهام البريطانية ضمن مهرجان الأضواء

انطلق في مدينة دورهام في شمال شرق إنجلترا مهرجان الأضواء "لوميير"، والذي يستمر لثلاثة أيام. وتم إضاءة كاتدرائية المدينة وشوارعها بتركيبات فنية ضوئية خلابة. يضم المهرجان 40 عملا فنيا ضوئيا أبدعها فنانون من 15 دولة. ويقام المهرجان كل عامين.

انطلق في مدينة دورهام في شمال شرق إنجلترا مهرجان الأضواء "لوميير"، والذي يستمر لثلاثة أيام. وتم إضاءة كاتدرائية المدينة وشوارعها بتركيبات فنية ضوئية خلابة. يضم المهرجان 40 عملا فنيا ضوئيا أبدعها فنانون من 15 دولة. ويقام المهرجان كل عامين.

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