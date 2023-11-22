شاهد: احتفالات في مكسيكو إحياء لذكرى تأسيس مجموعة "قلاع فيلافرانكا"

تجمع بضع عشرات النشطاء في مجموعة "قلاع فيلافرانكا" المكسيكية وسط ساحة زاغالو في العاصمة مكسيكو، حيث اعتلى الواحد تلو الآخر كتف مرافقه، ليشكلوا معا برجا بشريا بلغ ارتفاعه خمسة أمتار تقريبا. ونظمت هذه التظاهرة إحياء للذكرة 75 لتأسيس مجموعة "قلاع فيلافرانكا" الكتالونية الخيرية، المساهمة في الحفاظ على مثل هذه التقاليد، التي يقبلون عليها عن طواعية من مختلف الأعمار، لتكريس مبدإ التضامن وعمل الفريق الواحد.

تجمع بضع عشرات النشطاء في مجموعة "قلاع فيلافرانكا" المكسيكية وسط ساحة زاغالو في العاصمة مكسيكو، حيث اعتلى الواحد تلو الآخر كتف مرافقه، ليشكلوا معا برجا بشريا بلغ ارتفاعه خمسة أمتار تقريبا. ونظمت هذه التظاهرة إحياء للذكرة 75 لتأسيس مجموعة "قلاع فيلافرانكا" الكتالونية الخيرية، المساهمة في الحفاظ على مثل هذه التقاليد، التي يقبلون عليها عن طواعية من مختلف الأعمار، لتكريس مبدإ التضامن وعمل الفريق الواحد.