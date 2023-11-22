نشرت وزارة الدفاع الإسرائيلية فيديو قالت إنه لعمليات برية قامت بها قواته في قطاع غزة.

ويظهر في الفيديو عدة مداهمات لمنازل مدمرة بالمنطقة القريبة من ساحل القطاع، وهي أماكن قالت الوزارة إنها تستخدم لتخطيط وتنفيذ عمليات لحركة حماس الفلسطينية المسلحة.