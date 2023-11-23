شاهد: فلسطينيون يبحثون عن ناجين وينتشلون ضحايا القصف الإسرائيلي من تحت الأنقاض في غزة

بدأ فلسطينيون بالبحث عن ضحايا القصف الإسرائيلي من تحت الأنقاض، بالبحث عن جثامين الضحايا، وإنقاذ الجرحى والمحاصرين تحت الركام المباني المدمرة في حي بني سهيلة شرق خان يونس في قطاع غزة. وقال حسين النجار، وهو أحد الفلسطينيين المتطوعين للبحث في الموقع: "أعتقد أنه ما زال هناك 20 شخصا تحت الركام"، مبينا أنه توجد عائلات ومدنيون وأطفال، وأنه تم انتشال جثامين نساء ورجال من تحت الأنقاض. وكان الناس نياما عند الثانية والربع، أي في الساعات أولى من يوم الخميس.

بدأ فلسطينيون بالبحث عن ضحايا القصف الإسرائيلي من تحت الأنقاض، بالبحث عن جثامين الضحايا، وإنقاذ الجرحى والمحاصرين تحت الركام المباني المدمرة في حي بني سهيلة شرق خان يونس في قطاع غزة. وقال حسين النجار، وهو أحد الفلسطينيين المتطوعين للبحث في الموقع: "أعتقد أنه ما زال هناك 20 شخصا تحت الركام"، مبينا أنه توجد عائلات ومدنيون وأطفال، وأنه تم انتشال جثامين نساء ورجال من تحت الأنقاض. وكان الناس نياما عند الثانية والربع، أي في الساعات أولى من يوم الخميس.