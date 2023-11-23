شاهد: طاولة فارغة في تل أبيب تمثل الرهائن المحتجزين لدى حماس

وضع إسرائيليون طاولة بمقاعد فارغة، تمثل الرهائن المحتجزين في غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، خلال مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراحهم. وتزايدت الآمال في أن تتمكن حماس من إطلاق سراح عشرات الرهائن من غزة التي مزقتها الحرب بعد الاتفاق على هدنة مؤقتة، وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حدوث "تقدم".

وضع إسرائيليون طاولة بمقاعد فارغة، تمثل الرهائن المحتجزين في غزة منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، خلال مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراحهم. وتزايدت الآمال في أن تتمكن حماس من إطلاق سراح عشرات الرهائن من غزة التي مزقتها الحرب بعد الاتفاق على هدنة مؤقتة، وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى حدوث "تقدم".