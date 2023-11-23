ومن المتوقع إطلاق سراح 50 رهينة على أربع دفعات، تتكون كل دفعة من 12 رهينة من مواطني إسرائيل أو مزدوجي الجنسية، وذلك ابتداءً من يوم غد الجمعة.

قدّم هذا الاتفاق بصيصاً من الأمل، ولكنه أيضاً نوبة جديدة من الانتظار المؤلم لعائلات المحتجزين، إذ لم يتم الإعلان عن كل أسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم مما ترك العائلات في حالة ترقب وأمل في أن يكون ذووهم من بين المفرج عنهم.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الخميس، استلام "قائمة أولية بأسماء الدفعة الأولى من المختطفين الذين من المقرر إطلاق سراحهم غداً (الجمعة)" بموجب اتفاق الهدنة مع حماس، وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.