تم تنصيب شجرة عملاقة في ساحة القديس بطرس الشهيرة بالفاتيكان استعداداً للاحتفال بأعياد الميلاد.

وتأتي شجرة التنوب هذا العام من مقاطعة كونيو شمال إيطاليا في منطقة بيدمونت وتم وضعها في وسط الساحة أمام الكاتدرائية العملاقة.