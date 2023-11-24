تمكنت فرق الإنقاذ الفلسطينية اليوم الخميس من إخراج أحد الصحفيين بعدما علق أسفل حطام مبنى مدمر جراء القصف الإسرائيلي على خان يونس في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الصحفي الذي تم إنقاذه يدعى هيثم نور الدين.