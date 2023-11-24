تحتفل حديقة حيوان بروكفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية بعيد الشكر بتقديم وجبات غذائية خاصة لحيوانات الليمور.

وتعكف حديقة حيوان بروكفيلد على ممارسة هذا التقليد الخاص خلال عيد الشكر منذ عشرة أعوام.