شاهد: ولادة نادرة لفيلين توأمين في كينيا

أظهرت لقطات مصورة فيلين توأمين ولدا في محمية سامبورو الوطنية في شمال كينيا لأم تدعى ألتو.

ويعتبر هذا الحدث نادرًا لأكبر الثدييات البرية على كوكب الأرض، ويشكل التوائم حوالي واحد بالمائة فقط من ولادات الأفيال.