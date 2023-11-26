الفلسطينيون على طريق صلاح الدين
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شاهد: الفلسطينيون يتنقلون على طريق صلاح الدين الذي يربط شمال قطاع غزة بجنوبه

أظهرت لقطات مصورة مجموعات من الفلسطينيين وهم يتنقلون على طول طريق صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بالجنوب في منطقة الزيتون.

أظهرت لقطات مصورة مجموعات من الفلسطينيين وهم يتنقلون على طول طريق صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال قطاع غزة بالجنوب في منطقة الزيتون.

وظهر عدد من المسعفين وهم ينقلون الجثث المنتشرة على جانبي الطريق، وذلك في اليوم الثاني من الهدنة بين إسرائيل وحماس.

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