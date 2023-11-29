شاهد: شرطي مرور يرتدي زي "سانتا كلوز" وينظم السير وهو يرقص في مانيلا

قبل حلول موسم الأعياد، يجلب "سانتا الراقص" راميرو هينوجاس البهجة للركاب وسائقي السيارات عند تقاطع مزدحم من خلال عرض حركات رقصه المتقنة أثناء توجيهه تدفق حركة المرور في مانيلا، المعروفة بطرقها المزدحمة. ويقول هينوجاس إنه يرتدي زي "سانتا كلوز" ليحافظ على لياقته و"يخفف ملل الناس" أثناء انتظارهم تحرك حركة المرور.

قبل حلول موسم الأعياد، يجلب "سانتا الراقص" راميرو هينوجاس البهجة للركاب وسائقي السيارات عند تقاطع مزدحم من خلال عرض حركات رقصه المتقنة أثناء توجيهه تدفق حركة المرور في مانيلا، المعروفة بطرقها المزدحمة. ويقول هينوجاس إنه يرتدي زي "سانتا كلوز" ليحافظ على لياقته و"يخفف ملل الناس" أثناء انتظارهم تحرك حركة المرور.