شاهد: معرض ياباني يستعرض أحدث تقنيات الروبوتات

اجتمع عدد كبير من المهندسين من جميع أنحاء العالم في معرض الروبوت الدولي في طوكيو لعرض اختراعاتهم، بما في ذلك وكاليدو، والذي ابتكرته شركة كاواساكي اليابانية ويمكنه التقاط أكياس القمامة وحمل الصناديق.

اجتمع عدد كبير من المهندسين من جميع أنحاء العالم في معرض الروبوت الدولي في طوكيو لعرض اختراعاتهم، بما في ذلك وكاليدو، والذي ابتكرته شركة كاواساكي اليابانية ويمكنه التقاط أكياس القمامة وحمل الصناديق.