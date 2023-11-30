شاهد: "صلاة من أجل السلام" في كيبوتس كفار عزة يقودها رجال دين يهود ومسيحيون ومسلمون ودروز

بسترات وخوذات واقية من الرصاص تجمع الأربعاء بعض رجال الدين اليهود والمسيحيين والمسلمين والدروز في كيبوتز كفار عزة للصلاة من أجل السلام كما يقول هؤلاء.

والتف الحضور في نصف حلقة لقراءة بيان مشترك يدعو للسلام كما رتلوا صلوات بينما كان المكان لا يزال يحمل آثار الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الأول ما أدى لمقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر المئات بينهم مدنيون وعسكريون. شنت بعده الدولة العبرية أعنف هجوم حصد أرواح ما لا يقل عن 15 ألف فلسطيني جلّهم من الأطفال والنساء.

كيبوتز أو مستوطنة كفار عزة الواقعة في غلاف غزة هي من أكثر الأماكن التي تضررت جراء عملية حماس وهي واحدة من أصل عشرين بلدة إسرائيلية هاجمها مقاتلو الحركة في تشرين الأول. وكان يعيش بها أكثر من 700 مستوطن.