شاهد: بالهتافات والزغاريد.. رام الله تستنقبل الأسرى المحرّرين وحماس تفرج عن 16 رهينة إضافية

وفي رام الله أُستقبلت الناشطة البالغة من العمر 22 عاماً والتي أصبحت من أبرز رموز المقاومة الشعبية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بالتهليل وزغاريد الفرح، واحتشد المئات بانتظار الحافلة التي تقل المفرج عنهم من سجن عوفر.

وكانت التميمي قد اُعتقلت قبل ثلاثة أسابيع بتهمة "التحريض على العنف" بسبب منشور على إنستغرام تؤكّد السلطات الإسرائيلية أنّها صاحبته، وهو ما تنفيه عائلة الشابة.

وأتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بُعيْد إفراج حركة حماس عن دفعة إضافية من المحتجزين لديها في قطاع غزة، وعددهم 16 رهينة، هم 10 إسرائيليين و4 تايلانديين ، بالإضافة إلى امرأتين روسيتين أطلقتهما حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.