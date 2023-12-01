القصف على مدينة رفح
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شاهد: غارات إسرائيلية تحصد أرواح عشرات المدنيين الفلسطينيين وتخلف دمارا هائلا في رفح جنوبي غزة

شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف المباني السكنية، ما أدى إلى مقتل العديد من المواطنين الفلسطينيين.

شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة، قصفًا إسرائيليًا عنيفًا استهدف المباني السكنية، ما أدى إلى مقتل العديد من المواطنين الفلسطينيين.

وأظهرت اللقطات المصورة حجم الدمار في المربعات السكنية، وانتشال ضحايا القصف والجرحى من تحت الأنقاض.

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