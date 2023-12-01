شاهد: روسيا تضيّق الخناق على الجبهة الشرقية في أوكرانيا وهجمات صاروخية على ثلاث مدن في دونيتسك

قال مسؤولون أوكرانيون إن الصواريخ الروسية استهدفت مباني سكنية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخصين ودفن أسر تحت الأنقاض.

وأطلقت القوات الروسية في وقت واحد ستة صواريخ من طراز إس-300 خلال الليل، وفقًا لوزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو. وأضاف أن الصواريخ أصابت ثلاث مدن في دونيتسك، وهي بوكروفسك ونوفوهروديفكا وميرنوهراد، كما حث الناس على الإخلاء بسبب تزايد كثافة الضربات.

وتقع هذه المدن الثلاث المستهدفة بالقرب من أفدييفكا، حيث دارت معركة شرسة في الأسابيع الأخيرة، إذ تعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة إلى أوكرانيا وبوابة إلى منطقة دونيتسك الشرقية التي لا تزال تحت سيطرة كييف.