شاهد: دخان ونار.. قصف إسرائيلي مكثف على خانيونس يخلف دمارا كبيرا

تصاعدت أعمدة الدخان والنيران من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس في قطاع غزة، عقب غارات إسرائيلية كثيفة على المنطقة.وهاجمت إسرائيل اليوم الأحد مواقع قالت إنها تابعة لمسلحين في قطاع غزة برًا وبحرًا، إلا أن هذه الهجمات أدت لمقتل عشرات المدنيين.

تصاعدت أعمدة الدخان والنيران من الأحياء السكنية في مدينة خان يونس في قطاع غزة، عقب غارات إسرائيلية كثيفة على المنطقة.

وهاجمت إسرائيل اليوم الأحد مواقع قالت إنها تابعة لمسلحين في قطاع غزة برًا وبحرًا، إلا أن هذه الهجمات أدت لمقتل عشرات المدنيين.